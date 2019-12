Clubes barram atletas e Jardine muda a lista da seleção sub-23

Rio de Janeiro – No próximo mês de janeiro, a seleção brasileira vai disputar o Pré-Olímpico de Futebol na Colômbia e às vésperas da competição, o técnico André Jardine precisou fazer alterações em sua convocação. Tudo porque alguns jogadores que estavam na lista e que atuam na Europa não foram liberados por seus clubes.

Como o Pré-Olímpico não é caracterizado como uma data Fifa, os clubes podem escolher ceder ou não seus jogadores para suas respectivas seleções. Assim, o volante Douglas Luiz, do Aston Villa (ING), e o lateral-direito Emerson, do Bétis (ESP), não foram liberados para atuar na competição que será realizada de 18 de janeiro a 9 de fevereiro e precisaram ser cortados da lista inicial.

A preparação para o Pré-Olímpico começará no dia 3 de janeiro, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A estreia da seleção brasileira será no dia 19, diante do Peru. O grupo do Brasil conta ainda com Paraguai, Bolívia e Uruguai. Os dois melhores de cada chave avançam para o quadrangular final, que definirá os dois classificados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.