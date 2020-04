Cloroquina será ministrado a pacientes em estágio inicial de covid-19 no Paraná

Curitiba – Hospitais do Paraná receberam lotes de cloroquina e foram instruídos a utilizar o medicamento não apenas em pacientes graves de covid-19, mas também no estágio inicial da doença. A orientação teria sido dada pelo Ministério da Saúde.

Ainda em testes por todo o mundo, cuja prescrição tem gerado muita discussão na ala científica e, especialmente, na esfera política e nas redes sociais, a droga tem sido usada como opção de tratamento da doença, mas ainda não há conclusão científica sobre sua indicação. Aqueles que são reticentes ao uso da cloroquina argumentam que os efeitos colaterais são bastante severos.

Diretor do Hospital do Rocio, em Campo Largo, o médico Eduardo Wendler revelou que o hospital está utilizando a cloroquina em todos os pacientes com diagnóstico confirmado, seguindo a nova orientação do Ministério da Saúde. “Nos pacientes de enfermaria, fazemos um ataque com 400 mg a cada 12 horas no primeiro dia e, depois, 400 mg por dia, por sete dias. Nos pacientes de UTI, ministramos 400 mg a cada 12 horas de sete dias a dez dias. É a arma que nós temos e é com ela que temos que lutar”, argumentou.

Ele conta que o hospital teve 19 pacientes confirmados com a doença, dos quais 11 tiveram alta. “Estamos com oito pacientes confirmados no momento, dos quais seis em UTI. Hoje é um dia importante pois tivemos nossa primeira alta de UTI, um paciente que ficou entubado e que agora está na enfermaria”.

Esta semana, a Secretaria de Saúde de Cascavel informou que comprou 3 mil comprimidos do medicamento, além do repasse feito pela 10ª Regional de Saúde. Os produtos foram entregues às UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento).