Clínica Odontológica atende milhares de pacientes ao ano

Prevenção, promoção de saúde e tratamento de problemas bucais. As clínicas de Odontologia da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, seguem movimentadas, possibilitando aos estudantes o início do exercício da profissão, com supervisão de docentes que são destaques em suas áreas de atuação. E, ainda, contribuem levando saúde e qualidade de vida à comunidade, além de lindos sorrisos.

A responsável técnica pelas clínicas, a cirurgiã-dentista Rosa Canhassi, lembra que, além de atendimentos dentro das clínicas de Odontologia, ocorrem também atendimentos “extramuro”, onde acadêmicos e professores se deslocam para escolas, creches e eventos que envolvam a comunidade, orientando, prevenindo patologias e promovendo saúde.

A proposta de todos esses projetos de extensão é inserir os acadêmicos na realidade de sua comunidade, assim obtêm seu ganho no quesito conhecimento técnico, bem como toda a comunidade se beneficia com os atendimentos, que podem ser de prevenção ou curativos. “Queremos ir além da promoção da saúde bucal, mas ampliar o olhar para a saúde e qualidade de vida da população”, frisa Rosa.

O atendimento é feito em aulas práticas pelos acadêmicos de graduação e pós-graduação, que contam com os equipamentos modernos para a melhor atuação no caso, tanto para o atendimento e resolução do tratamento, quanto para o melhor aprendizado do acadêmico.

Toda essa interação permite ao acadêmico agregar conhecimentos técnicos, conceitos éticos e de humanização do tratamento, necessários para sua formação profissional e pessoal. “Desde o primeiro ano letivo o acadêmico tem a possibilidade de participar de ações para que saia apto a atuar como agente de promoção e prevenção à saúde, e apto para restabelecer a condição de saúde do paciente”.

Os atendimentos/tratamentos, em sua maioria, são gratuitos e respeitam os protocolos já estabelecidos, levando tratamento de qualidade e segurança para a comunidade. Os interessados devem procurar a Clínica Odontológica da Unipar, localizada na Rua Presidente Kennedy, esquina com a Rua Juscelino Kubitschek, ou entrar em contato via telefone (45) 3321-1300, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

SERVIÇOS OFERECIDOS: