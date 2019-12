Clássico inglês é destaque no futebol

Londres – O Campeonato Inglês não para neste fim de ano e a rotina intensa dos clubes e atletas continua em alta. Após a rodada do Boxing Day (feriado comemorado no dia seguinte ao dia de Natal – dia 26, portanto), que contou com o duelo entre os dois primeiros colocados, a competição prossegue neste fim de semana com direito a um clássico pela rodada que abre o returno, entre Arsenal e Chelsea, às 11h (de Brasília) deste domingo (29), no Emirates Stadium.

Os tradicionais rivais estão distantes da briga pelo título, mas a rivalidade segue viva e o duelo pode embalar o vencedor com vistas à segunda metade do campeonato. Ainda mais com o Chelsea em quarto lugar, com 32 pontos, o que pode ter impacto direto na luta por vaga na Champions League (o Tottenham tem três pontos a menos e pode alcança-lo nesta rodada). Já o Arsenal ocupa apenas o 11º lugar, com 24 pontos, só que pode pular até para oitavo se vencer.

O Arsenal, aliás, vive um novo momento com a chegada do técnico Mikel Arteta, ex-auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Arteta estreou na rodada do Boxing Day, com empate com o Bournemouth fora de casa. Na ocasião, a revelação brasileira Gabriel Martinelli foi desfalque, mas ele pode retornar neste fim de semana. Aubameyang e Lacazette são esperanças de gol para encerrar um jejum de três partidas sem vitória. O Arsenal venceu apenas uma vez em seus últimos cinco compromissos.

Já o Chelsea de Frank Lampard busca reagir após uma péssima exibição no Boxing Day (perdeu para o Southampton em casa). Com três derrotas nos últimos cinco jogos, sua torcida começa a ficar preocupada, já que o Tottenham de José Mourinho está encostando na tabela. A experiência do brasileiro Willian, uma das referências da equipe, vai ser fundamental neste momento de pressão, a começar pelo clássico deste domingo.

Outros jogos

Outros jogos interessantes ocorrem neste sábado (28). Destaque para o vice-líder Leicester (39 pontos), que após duas derrotas seguidas, para o terceiro colocado Manchester City (38) e para o líder Liverpool (52), visita o West Ham, time que luta contra o rebaixamento, às 14h30 (de Brasília). Já o quinto colocado Tottenham, que vem de vitória sobre o Brighton, terá pela frente o lanterna Norwich, fora de casa, também às 14h30. Em busca de chegar aos mesmos 32 pontos do Chelsea e ultrapassar o rival na tabela, ainda que momentaneamente, José Mourinho não conta com o coreano Son nem com os meias Harry Winks e Sissoko.