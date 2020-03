CLÁSSICO DO REENCONTRO | Guardiola e Arteta em City x Arsenal

Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (11) em duelo adiado da 28ª rodada e que marcará o reencontro entre mestre e pupilo. O foco no Etihad Stadium estará para o confronto no banco de reservas entre Guardiola e Arteta. A partida, às 16h30 (de Brasília), também vale muito em termos de Campeonato Inglês. O Manchester City segue na vice-liderança com quatro pontos de vantagem para o Leicester, que ocupa a terceira posição. A equipe de Guardiola vem de derrota no clássico com o Manchester United e enfrenta um rival que está em ascensão na Premier League. O Arsenal, de Arteta, vem de três vitórias seguidas na competição, mas ainda ocupa apenas o 9º lugar na tabela.

