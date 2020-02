Clássico da Soja no Olímpico

Líder isolado do Paranaense, o FC Cascavel recebe neste sábado (22), às 18h, o Toledo, para o tradicional Clássico da Soja. E, mais uma vez, a Serpente Aurinegra conta com o apoio da torcida, que lotou o Estádio Olímpico Regional no último jogo.

Embora venha de uma ótima sequência, 16 pontos, cinco vitórias e um empate em sete rodadas, o FC pode pegar um adversário com fome de vencer para escapar da degola. Com quatro pontos, o Toledo é o penúltimo na tabela.

Os ingressos já estão sendo vendidos a R$ 32 na arquibancada descoberta e a R$ 17 para quem for com a camisa do FC Cascavel. Na arquibancada coberta, o valor é de R$ 82, ou R$ 42 para quem estiver com a camisa do FC. Sociotorcedor não paga ingresso.

Jogo duro

Embalado com a vitória de virada sobre o Coritiba na última rodada, o CR Cascavel vai encontrar pedreira pela frente. O Athletico Paranaense já adiantou que vai usar o elenco principal no jogo deste sábado, pela oitava rodada do Paranaense. O Furacão vai aproveitar o jogo como preparação para a estreia na Copa Libertadores, no dia 3 de março, também na Arena da Baixada.

Em nono na tabela, o CR Cascavel tem sete pontos; já o Athletico ocupa a terceira colocação, com 13 pontos.

8ª RODADA

SEXTA-FEIRA

Coritiba x Cianorte

SÁBADO

União x Paraná

Athletico x Cascavel CR

PSTC x Paraná

FC Cascavel x Toledo

Londrina x Rio Branco

Na zona de degola

A derrota no último sábado para o Athletico por três a zero levou o Toledo à zona de rebaixamento. A equipe toledana tem uma missão difícil: precisa vencer o líder FC Cascavel na casa do adversário. Importante lembrar que no último jogo no Olímpico o FC registrou recorde de público, com 13.443 torcedores. O jogo será às 18h do sábado.

Toledo está em 11º lugar, com apenas quatro pontos, um atrás do União Beltrão, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A sequência de jogos do até o fim do campeonato não vai ser fácil para a equipe toledana. Na antepenúltima rodada pega em casa o atual vice-líder, Coritiba, depois vai a Ponta Grossa jogar com o Operário e fecha a participação nesta fase de classificação em casa, contra o Paraná Clube.