Cinco universidades no Reino Unido aceitam o Enem

Uma ótima notícia para quem estudou o ano inteiro, mas não está nada animado para fazer uma faculdade no Brasil: com a nota do Enem é possível estudar em Oxford, uma das melhores universidades do mundo! Aliás, no Reino Unido é possível usar a nota do Enem e o Certificado do Ensino Médio para participar do processo de ingresso de cinco universidades no total.

Porém, a terra da rainha exige uma espécie de treinamento de um ano antes do início do curso, chamado de Foundation Year. Além de aperfeiçoar o inglês, o estudante tem aulas de redação, metodologia de pesquisa, estudo dirigido, entre outras coisas. “Para o Serviço Central de Admissão Universitária do Reino Unido (Ucas), o Certificado de Ensino Médio brasileiro e a nota do Enem são considerados abaixo do padrão britânico para admissão direta em suas universidades, mas são aceitos nos programas de Fondation Year, que já é o primeiro passo”, conta Matheus Tomoto, Fundador da Universidade do Intercâmbio. Depois de concluído esse programa, cada universidade possui um processo de admissão próprio.

A Universidade do Intercâmbio, que presta mentorias para pessoas que querem estudar fora, separou quais são essas universidades e como entrar:

Universidade de Oxford

Uma das universidades mais renomadas do mundo aceita a nota do Enem. O processo seletivo é extremamente rigoroso e uma média de 20% dos candidatos estrangeiros que se aplicam é aprovada.

Kingston University London

Para entrar na Kingston é preciso pelo menos 55% de aproveitamento no Enem. Mas a avaliação não depende só disso.

University of Bristol

Na University of Bristol, os candidatos que já fizeram um ano de graduação no Brasil com notas altas podem concorrer a um curso semelhante na instituição sem a necessidade de passar pelo Foundation Year. Essa opção, no entanto, também existe.

Birkbeck, University of London

Em Birkbeck o sistema de seleção funciona de forma parecida ao de Bristol. Ou seja, com a opção de acessar o ensino da universidade através do Foundation Year ou a partir da conclusão do primeiro ano da graduação com média geral mínima de 7.5 no Brasil.

University of Glasgow

A universidade mais renomada da Escócia tem uma longa tradição em receber alunos brasileiros. Uma vantagem é que, além do Enem, a instituição também considera diplomas de bacharelado para aceitar alunos estrangeiros em seus cursos.