Cinco casos de covid-19 são confirmados nesta segunda-feira em Missal

A Secretaria de Saúde de Missal informou nesta segunda-feira (29), que o município confirmou mais cinco casos de covid-19 e está com 52 casos confirmados da doença.Os casos curados são 25 e os ativos 27.

O município de Missal aguarda o resultado de exames de 15 casos suspeitos de covid-19. Estão em monitoramento, cumprindo isolamento domiciliar, 309 pacientes e 909 já tiveram alta da quarentena. Exames descartados por exame somam 60. Não há nenhum paciente internado.

Boletim mais completo

A partir desta data, o boletim Covid-19 de Missal, passa a trazer informações mais detalhadas sobre a situação da doença no município. Serão informados o número de coletas por dia, conforme descrito acima, mas no boletim vai constar a faixa etária que mais é acometida pela doença. Além do quantitativo por faixa etária, o boletim traz o quantitativo por sexo.

Para trazer um prognóstico mais detalhado de onde estão a maioria dos casos confirmados, foram divididas regiões do município para facilitar a leitura. Foram divididas em 08 regiões que compreendem a própria localidade e o entorno: Centro, Bairro Renascer, Bairro Jardim Gramado, Loteamento Sausen, Beira Lago, Vista Alegre, Portão Ocoí e Dom Armando.

De acordo com o boletim desta segunda-feira (29), são 25 confirmados do sexo feminino e 27 do sexo masculino. As regiões com mais casos confirmados no município são a Região do Portão Ocoí, Bairro Renascer e Centro, nesta ordem. É importante que a população mantenha o distanciamento social e faça o uso de máscara em locais públicos, além das regras de higienização.

Como o município de Missal possui muitas comunidades no interior, somado aos bairros e loteamentos, os territórios foram divididos por região com seus entornos.