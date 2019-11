CICLISMO | Giro homenageia Dário Delai

Competição que leva o nome de um dos precursores do ciclismo cascavelense, falecido este em março vítima de infarto, o Giro Dário Delai será a atração esportiva neste sábado (16) em Cascavel. A competição teve início no feriado de ontem (15), com a prova de Estrada, entre Cascavel e Tupãssi. Neste sábado (16), os ciclistas enfrentarão a prova de Circuito, que será realizada no Residencial Colinas Golf. A programação terá início às 14h, no DER (Departamento de Estrada e Rodagem), onde amigos realizarão homenagem em memória de Dário Delai. Às 14h25 haverá execução do Hino Nacional pela banda da 15ª Brigada de Cascavel e às 14h30 haverá a largada para a prova, que distribuirá R$ 6 mil em premiação.