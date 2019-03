Ciclismo de Cascavel: antes e depois de Dário

Dário Delai Nasceu: 15 de abril de 1963 Faleceu: 03 de março de 2019

Dário Delai nasceu em 15 de abril de 1963 na cidade de Mariano Moro, norte do Rio Grande do Sul. Cascavel virou sua casa em 1974. Casou-se com Sandra, com quem teve seu único filho, Lucas.

O nome de Dário Delai vai ficar gravado para sempre na história de Cascavel, especialmente no ciclismo, atividade que era sua grande paixão. E isso não apenas por sua performance sobre as duas rodas, pois na década de 1980 já conquistava o Campeonato Paranaense de Ciclismo. Mas principalmente pela sua dedicação aos outros ciclistas, profissionais e amadores. Como treinador, foi campeão brasileiro na categoria Junior, teve intensa dedicação à formação de base no ciclismo e grandes feras receberam dele algum tipo de incentivo.

“Sua maior marca no esporte foi a formação de base no ciclismo cascavelense. Isso era sua maior paixão”, conta a irmã caçula Cleonice Delai.

Dário ajudou a fundar e era dirigente da Accorrer (Associação Cascavelense de Corredores de Rua), e era técnico da equipe de ciclismo de Cascavel nos Jogos da Juventude. Seu desafio mais breve seriam os Jogos Abertos do Paraná, como treinador de ciclismo.

“Ele integrou várias equipes, dentre elas de Curitiba e Maringá. Foi um grande atleta. É até difícil contar toda a sua história. Dário é um exemplo de pessoa que sempre ajudou os demais atletas. Após sua formação acadêmica (Educação Física), participou e incentivou a corrida de rua em Cascavel”, conta Cleonice.

Muitas paixões

Se as duas rodas eram seu esporte favorito, a causa animal era uma paixão sem explicação. “Ele defendia muito a causa animal. Amava animais de rua e sempre queria ajudá-los”, cita a irmã Cleonice Delai.

Dário também se dedicava às crianças. “Se tem uma coisa que me lembro é dessa paixão. Ele amava as crianças. Trabalhava de inspetor no Alfa Junior e cuidava da ordem da instituição. Dário era muito envolvido, amava realmente os pequenos”. Tanto que Dário também era monitor das colônias de férias do Sesc.

Algumas marcas pessoais de Dário deixarão saudades: Cleonice lembra-se do bom humor, da bondade e do amor por todos e pelo trabalho. “Ele era uma pessoa maravilhosa, um amigo ao extremo. Dava-me uns puxões de orelha quando necessário, mas sempre visando o melhor para mim”.

Despedida

Dário Delai faleceu no dia 3 de março devido a um infarto fulminante. Ele deixou seis irmãos, a mãe Irma, a esposa Sandra e o filho Lucas. O sepultamento no Cemitério São Luiz reuniu centenas de pessoas e muitos prestaram homenagens a Dário, com rodas de bicicletas.

“A morte dele foi como uma bomba para todos. Eu mesma achei que não ia aguentar”, confessa a irmã Cleonice Delai.