Cicatrizes de acnes têm tratamento: veja como

As acnes são um problema que afeta milhões de pessoas. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que cerca de 20% da população mundial sofrem desse mal. Por afetar tanta gente, o tratamento de cicatrizes de acnes também está evoluindo, atingindo com mais precisão o problema de cada um.

As acnes são uma das queixas mais frequentes entre os homens mas as cicatrizes que elas deixam são um problema ainda pior. As marcas que ficam depois da inflamação podem variar de tamanho indo de pequenos furinhos artificiais e chegando a até buracos mais profundos no rosto.

Por isso, aqui vão alguns tratamentos que podem auxiliar quem está enfrentando esse problema. É importante lembrar que, além da questão médica, as acnes também pode influenciar na auto-estima de quem padece do problema, já que ferimentos podem causar tristeza e raiva.

“Em formas leves, o tratamento pode ser apenas local, com inúmeros produtos existentes no mercado, que podem ser combinados. Mas se a resposta não for boa apenas com o tratamento tópico (direto na pele), o medicamento via oral é associado”, diz a dermatologista Daniela Dal Col, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBC), ao site Panorama Farmacêutico.

Antes de estipular os tratamentos, é importante saber qual o grau da sua acne. O grau 3, por exemplo, é formado por cravos, pápulas e pústulas (lesões com pus). No grau 4, podem aparecer cistos e nódulos (lesões maiores e com grande saída de secreção); No 5, o pior de todos, as lesões podem evoluir para um grande processo inflamatório na pele, com possibilidade de febre e mal estar.

De maneira geral, as infecções podem ser diferenciadas em atróficas e hipertróficas. As atróficas são aquelas com formato de buraquinhos na pele. A hipertrófica apresenta um aspecto mais endurecido, inchadas e sobressaem na pele.

Para as cicatrizes das acnes atróficas, uma das técnicas mais indicadas é o peeling químico, com ácidos sobre a pele para remover as células mortas, combatendo também a presença das cicatrizes.

Outra opção é o microagulhamento, que remove a camada superior danificada da pele e ajuda na eliminação das marcas menores.

Caso as lesões estejam muito profundas, uma saída por ser a subcisão. Esse procedimento levanta a pele através das agulhas ou/e o uso de ácidos mais fortes para a renovação da pele.

Já as acnes hipertróficas exigem tratamentos mais intensos, até mesmo com cirurgias. Para remover marcas e cicatrizes, os lasers são os mais indicados, já que eles estimulam a produção de colágeno. Outros métodos são a aplicação de corticóide e o microagulhamento.

Conteúdo patrocinado.