Chuva atinge rede de energia elétrica na Região Oeste do Paraná

Hoje pela manhã voltou a chover em Cascavel e 170 unidades consumidoras estão sem energia, de acordo com a Copel.

Ontem (27), o temporal atingiu a rede elétrica de aproximadamente 10 mil residências da cidade. Os bairros mais atingidos foram Alto Alegre, Pioneiros Catarinenses, Santo Onofre e Santa Cruz.

Região Oeste

Em toda a Região Oeste do estado cerca de 160 mil unidades consumidoras ficaram sem energia a partir das 16h30 de ontem (27), em função do temporal. Os municípios que mais registraram estragos foram Cascavel, Pato Branco, Dos Vizinhos, Laranjeiras, Medianeira, Francisco Beltrão, Realiza, Palotina, Tera Roxa, Toledo, Missal, Santa Teresinha do Itaipu, Chopinzinho, Goioxim, Itapejara D’Oeste, Palmas, São João e Verê.

As equipes de manutenção da Copel ainda estão trabalhando em regime de emergência para reestabelecer o sistema elétrico, restando 29.500 unidades consumidoras sem energia na Região Oeste.