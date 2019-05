Chelsea e Arsenal decidem a Liga Europa nesta quarta

Londres – A semana da glória do futebol inglês, que viverá o auge no sábado, com a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham, começa nesta quarta-feira com o clássico londrino entre Chelsea e Arsenal, pela decisão do título da Liga Europa, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Ambos os times já disputaram uma final de Liga Europa, mas só o Chelsea tem esse título em sua galeria, tendo vencido em 2013. O Arsenal chegou à final em 2000, mas perdeu para o Galatasaray. No Campeonato Inglês, o Chelsea fez melhor campanha, terminando em terceiro lugar e se garantindo na próxima Champions. Já o Arsenal, quinto colocado, depende do título nesta quarta para se classificar para a competição mais cobiçada pelos clubes europeus.

Nos Blues, que fizeram uma campanha melhor na temporada, o volante Kanté, machucado, poderá ficar de fora final. Por outro lado, o meia-atacante Eden Hazard faz seu último jogo pelo clube e certamente fará de tudo para se despedir com um título.

Já os Gunners, da dupla de ataque formada por Aubameyang e Lacazette, busca o troféu inédito para encerrar o retrospecto negativo em decisões europeias. O Arsenal só venceu uma final organizada pela Uefa, a da Recopa de 1994. Nas outras quatro, incluindo uma Champions, saiu de campo derrotado.