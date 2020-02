Chave Ouro: Regulamento muda e loteria dos pênaltis acaba

Curitiba – Em 2019, a Série Ouro teve uma primeira fase de turno e returno, totalizando 26 rodadas, seguida de quartas de final com algumas das partidas de play offs sendo definidas na cobrança de penalidades.

Com a concordância das equipes, o regulamento para este ano teve mudanças.

No ano passado, a primeira fase era disputada em turno e returno e os 12 times classificados disputavam os playoffs. Em 2020, a primeira fase será disputada em turno único, com os 14 times jogando entre si e os 12 melhores colocados avançam. Os dois piores colocados da primeira fase serão rebaixados à Série Prata de 2021. Neste ano, os quatro primeiros da primeira fase já avançam para a terceira fase e os times classificados do 5º ao 12º lugar disputam a vaga em partidas mata-mata.

A partir de então a competição segue em formato eliminatório.

Neste ano, a loteria dos pênaltis não existirá. Até então, após dois empates ou vitórias alternadas em confrontos de mata-mata, a decisão seguia para os pênaltis. Agora a decisão da classificação irá para a prorrogação, e o time de melhor campanha jogará por um empate para avançar.

Quatorze clubes vão disputar o estadual: Foz Cataratas (atual campeão), Dois Vizinhos, Pato, Umuarama, Campo Mourão, Marreco, Cascavel, Ampére, Toledo, Palmas, São José dos Pinhais e Marechal Cândido Rondon (herdando a vaga da Copagril), além de Chopinzinho e Siqueira Campos, vindos da Série Prata.

A primeira rodada deve ser realizada entre os dias 14 e 18 de março. A final está prevista para dezembro.

Assim como anunciado na Série Prata, a elite também terá premiação. O campeão ficará com R$ 40 mil, enquanto o vice irá faturar R$ 20 mil.

O formato da Chave Prata 2020 será o mesmo de 2019

Os 11 clubes disputam a primeira fase jogando entre si, em turno e returno, totalizando 22 rodadas, sendo que cada integrante folgará em duas ocasiões. Os oito melhores colocados avançam para a segunda fase, que será dividida em dois grupos com quatro equipes cada. Nesta etapa, os clubes jogam entre si dentro da chave e os dois primeiros colocados vão à semifinal, que será disputada em partida de ida e volta. Os dois finalistas garantem acesso à Série Ouro de 2021.

A competição deve ter início em 27 de março. Serão 11 equipes, sendo elas: Coronel Vivida, Pitanga, Mariópolis, São Miguel, Paranaguá, Seleto de Maringá, CAD, Operário Laranjeiras, Pinhão, Prudentópolis e Bituruna.