CHAMPIONS | Real Madrid recebe PSG pela penúltima rodada

A Liga dos Campeões terá a 5ª e penúltima rodada da fase de grupos neste meio de semana. Destaque nesta terça-feira (26) para o duelo entre Real Madrid e PSG, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Grupo A. O time francês tem 100% de aproveitamento na chave, com quatro vitórias em quatro jogos (12 pontos), com dez gols marcados e nenhum sofrido. Já o Real é segundo colocado, com duas vitórias, um empate e uma derrota (7 pontos). Fora de campo, os dois disputam o jovem atacante francês Kylian Mbappé, que no PSG deixou de ser unanimidade e disputa vaga no time titular com Neymar, outro não mais intocável – assim também como Cavani – e que também está no radar do Real. Atualmente, Icardi e Dí Maria são os insubstituíveis no PSG.