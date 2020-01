CGE proíbe três concessionárias de pedágio de participar de licitações

Curitiba – A CGE (Controladoria-Geral do Estado) proibiu três concessionárias de pedágio de participarem de novas licitações no Paraná. Pela Resolução 67, publicada em Diário Oficial dia 20 de dezembro, Rodonorte, Ecovia e Ecocataratas perderam o direito de firmar contratos com o governo do Estado.

O controlador-geral, Raul Clei Coccaro Siqueira, justificou a decisão alegando que “vislumbra-se o prejuízo irreparável à administração pública e, por certo, à coletividade, quando constatada a existência de irregularidades por parte das empresas concessionárias que praticaram atos ilícitos previstos na Lei 12.846/2013 [que dispõe sobre a prática de atos contra a administração pública], bem como em detrimento da Lei 8.666/1993 [que dispõe sobre licitações], denotando, também, a inexecução contratual”.

“Em face das empresas concessionárias existe o fundado receio de prejuízos maiores se mantida a possibilidade de contratar com o Estado, ante a constatação de indícios de irregularidades em sede de investigação preliminar que concluiu pela abertura de Processo Administrativo de Responsabilidade-PAR, além dos inúmeros processos judiciais tanto no âmbito da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal”, conclui a decisão.

As três empresas administram trechos do Anel da Integração do Paraná. Do grupo CCR, a Rodonorte opera em estradas que ligam Curitiba ao Norte do estado. Do grupo Ecorovias, Ecovia e Ecocataratas atuam na região leste e oeste do Estado, respectivamente.

Em 2019, as três concessionárias firmaram acordos de leniência com o Ministério Público Federal, admitindo irregularidades na gestão do contrato com o Estado e pagamento de propina para agentes públicos. Elas são investigadas na Operação Integração, um desdobramento da Lava Jato.

Em nota, Rodonorte e Ecorovias informaram que adotarão medidas judiciais para tentar reverter a suspensão.