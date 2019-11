Cesta básica fica 1,17% mais barata em outubro em Cascavel

O valor da cesta básica adquirida em Cascavel ficou 1,17% menor em outubro, passando de R$ 359,25 para R$ 355,04, registrados em setembro. Os dados são do projeto de extensão “Determinação Mensal do custo de Cesta Básica de alimentação em Cascavel-PR” da Unioeste.

Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel, três tiveram aumento acentuado em comparação aos demais produtos: arroz (15,55%), tomate (6,96%) e batata (6,69%).

Por outro lado, outros itens puxaram para baixo o valor da cesta: banana (27,71%), leite (7,28%), farinha de trigo (7,02%) e pão francês (6,67%).

A queda elevada da banana é resultado do aumento da temperatura, que acelera o processo de maturação do fruto, elevando seu estoque e a oferta no mercado.

Em relação ao leite, a diminuição resulta da tendência sazonal de queda a partir de setembro, devido ao aumento na produção. A diminuição dos preços da farinha e do pão ocorreu pela queda no preço do trigo, que atingiu o menor valor do ano no Paraná.

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), em termos nacionais, houve aumento nos preços da carne, óleo de soja e farinha de trigo na região Centro-Sul, contrariando os resultados de Cascavel, dada queda de preço tanto no óleo de soja (1,10%) quanto na farinha de trigo (7,02%). Dos três produtos em destaque, somente a carne acompanhou a tendência nacional de aumento, variando em 3,23%.

Poder de compra

A queda no valor da Cesta Básica Individual de Alimentos em Cascavel fez com que a quantidade de gastos com alimentos no salário mínimo bruto passasse de 36% para 35,58%.

Salário mínimo

A queda de 1,17% no valor da Cesta Básica Individual provocou queda na Cesta Básica Familiar com alimentação, baixando de R$ 1.077,74 em setembro para 1.065,13 em outubro de 2019. Assim, o salário mínimo necessário para a compra de alimentos e outros itens básicos para uma família de dois adultos e duas crianças em Cascavel ideal seria de R$ 2.982,71 em outubro de 2019, três vezes o valor praticado hoje.