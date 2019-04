Cerimônia é realizada para entregar jalecos aos calouros de Medicina

A coordenação do curso de Medicina da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), câmpus de Cascavel, juntamente com o Hospital Universitário, presidiram a cerimônia de entrega de jalecos aos calouros da turma 2024 de Medicina. A cerimônia, para o colegiado do curso de Medicina, tem como objetivo integrar e envolver os novos acadêmicos neste início de jornada e que marca a trajetória acadêmica profissional.

Acadêmico do último ano (6ª série) do curso de Medicina da Unioeste, Bernardo de Lima falou sobre a valorização da universidade, sobre a responsabilidade de ser acadêmico e sobre a participação em atividades do curso. “A cerimônia do jaleco foi idealizada após excelentes resultados trazidos de outras universidades. Há algum tempo já se tinha em mente algo para receber os calouros do curso, mas com a expansão do tema saúde mental do estudante de medicina, dentro do próprio curso, viu-se a necessidade de termos algo que aproximasse pais e acadêmicos da coordenação e do ambiente de ensino do curso”, afirmou o acadêmico. “A cerimônia foi uma ótima forma de alertamos os pais sobre o que realmente importa enquanto seus filhos estão cursando: atenção, apoio e presença (não necessariamente a física)”.

Tradição

A cerimônia do jaleco é uma tradição que acontece em várias universidades pelo Brasil e em outros países, na Unioeste faz parte do projeto “ACOLHIMED”. Ela representa o compromisso com a formação profissional ética e responsável, estabelecido no ingresso à Instituição de Ensino e Superior e finalizado com o título de médico.

O jaleco, símbolo da atuação na área de saúde, sintetiza todos os ideais da medicina com a pureza dos atos, a organização, a eficiência e a transparência no atendimento ao outro.

No evento, estiveram presentes Carla de Oliveira, coordenadora do curso de Medicina; Gabriel Kreling, docente do curso; Karin Erdmann; Juliana Gerhardt; Alexandre Weber, diretor do câmpus; entre outras pessoas que colaboraram com o evento e a entrega dos jalecos.