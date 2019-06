Cerca de 500 pessoas são atendidas no Dia D contra Febre Amarela em Cascavel

Pelo menos 500 pessoas que residem em áreas próximas a matas e que estão mais suscetíveis ao contato com o vírus da Febre Amarela foram atendidas sábado (15), durante o Dia D de vacinação realizado pela Secretaria de Saúde de Cascavel, com atendimento específico nas unidades de saúde do interior e no Lago Azul. Embora o número tenha ficado aquém da expectativa, o resultado é considerado positivo.

“Esperávamos maior procura, contudo, esse número já é positivo, uma vez que são 500 pessoas protegidas contra o vírus e que deixam de ser atendidas na rotina das unidades. Por outro lado, esperamos que a população do interior esteja em dia com a carteira de vacinação e, por este motivo, não tenha procurado a vacina. Contudo, fizemos a nossa parte de abrir o serviço e disponibilizar uma campanha específica”, avalia a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cristina Carnaval.

De acordo com ela, por enquanto não há previsão de nova campanha de Febre Amarela, contudo, a vacina que protege contra Febre Amarela deve ser aplicada em dose única a partir dos 9 meses de idade e está disponível na rotina da carteira de vacinação. Os adultos que não têm lembrança de terem recebido a dose ou não possuem o cartão de vacinação que comprove a aplicação, podem procurar uma unidade de saúde para fazer a vacina e, depois, guardar o comprovante. Pode receber a vacina todo cidadão até 59 anos, 11 meses e 29 dias.

Multivacinação em agosto

Além disso, o Ministério da Saúde está programando nova campanha de multivacinação para o mês de agosto e deverá incluir também a imunização contra Febre Amarela nessa etapa.