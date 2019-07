Cerâmica da Biblioteca cede e frio é o culpado

Sem grandes reformas há 47 anos, até a Biblioteca Municipal de Cascavel foi afetada pela queda intensa das temperaturas da primeira semana de julho. Pelo menos essa é a justificativa para a cerâmica de um dos espaços comuns que se soltou do chão. “O engenheiro que veio analisar a situação informou que o frio ou o calor intenso causam dilatações no concentro e por isso a cerâmica se soltou”, disse a coordenadora da Biblioteca, Katiane Farias.

Quem entra na Biblioteca e se dirige para a esquerda consegue ver o estrago. As cerâmicas já foram retiradas e, para não causar acidentes, cinco estantes de livros foram retiradas do local e dispostas em outra parte da Biblioteca.

A coordenadora garantiu que até a próxima semana o chão já estará arrumado.

No mês passado, a estrutura recebeu uma reforma nos banheiros, mas não chega perto do necessário.

Reformas previstas

A coordenadora da Biblioteca Municipal, Katiane Farias, conta que existe um plano para reformar as partes elétrica e hidráulica do prédio e o telhado. “Nós estamos aguardando o projeto chegar do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e depois disso será aberta a licitação”.

Ela não soube antecipar valores nem precisar datas.

