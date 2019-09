Centro Universitário promove a 2ª Jornada Acadêmica de Saúde

O Centro Universitário de Cascavel – Univel promoveu nos dias 11 e 12 de setembro a 2ª Jornada Acadêmica de Saúde, evento voltado para os cursos de Biomedicina, Odontologia, Psicologia, Nutrição, Educação Física e Fisioterapia. A jornada recebeu como convidada especial a atleta e campeã olímpica de vôlei Hélia Souza, mais conhecida como Fofão.

Fofão contou os desafios da sua carreira e também deixou um recado importante para os alunos: “Quando falamos em esporte na nossa cabeça já vem a saúde, o cuidado que precisamos ter com o nosso corpo, a alimentação, um departamento médico que cuida da nossa condição física e mental, porque, se não estamos bem de saúde, não temos um bom rendimento. É importante os alunos verem que essa é uma carreira muito delicada e importante. Tudo deve ser feito com muito amor, precisa saber lidar com as pessoas, e é essencial que eles procurem ser melhores todos os dias. Os desafios são cada vez maiores e quanto mais capacitados eles estiverem, mais tranquila será a jornada deles”, conclui a atleta.

O segundo dia do evento foi voltado para debater a atuação multiprofissional no câncer com especialistas em diferentes áreas. “A semana acadêmica dos cursos da saúde da Univel trouxe muitos conhecimentos, além de vivenciarmos relatos de experiências que nos aproximam da realidade da nossa futura profissão. Além de palestras com psicólogos, também assisti palestras de dentistas, biomédicos, mostrando a importância no tratamento de cada um deles. Acho muito importante eventos assim, que além de trazer conhecimentos, nos ajudam na decisão de qual área seguir”, conta a acadêmica do curso de Psicologia Marina Machado Cultom.

O fisioterapeuta e palestrante Vinicius Noetzold tem vasta experiência com pacientes da oncologia falou sobre a importância da fisioterapia durante o tratamento. “A fisioterapia é fundamental para promover a independência do paciente oncológico e proporcionar assim, uma melhora extremamente significativa na sua qualidade de vida”, conta Vinicius.

Também houve palestras com diversos profissionais da saúde, como a palestra da psicóloga Deise Rosa, que abordou “A importância das habilidades sociais na área da saúde”, e com Ana Paula Vergutz, com o tema “Abordagem multiprofissional no treinamento de um atleta de alto rendimento”.