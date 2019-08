Centro Universitário FAG lança especialização em Libras com ênfase em tradução e interpretação

Com o objetivo de capacitar professores em Libras (Língua Brasileiras de Sinais), o Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário FAG oferece, pela primeira vez, a Especialização em Libras com Ênfase em Tradução e Interpretação.

As disciplinas promovem a competência comunicativa e proficiência nos diferentes níveis de tradução e interpretação de sinais, além do conhecimento da identidade, cultura e legislação relacionadas à área da deficiência auditiva e surdez, bem como conhecer as metodologias educacionais aplicadas aos alunos surdos.

A especialização é voltada a tradutores intérpretes de Libras, professores, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e público em geral com nível superior de graduação, que atuam ou desejam atuar nesta área.

O tempo de curso é de 20 meses, com carga de 420 horas/aula, com encontros mensais aos sábados e domingos. Para conhecer as disciplinas, corpo docente e fazer a inscrição, acesse o site: fag.edu.br.