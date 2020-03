Centro Universitário FAG e Colégio FAG suspendem aulas

O Centro Universitário FAG e o Colégio FAG enviaram uma nota oficial nesta terça-feira (17) comunicando que em virtude da pandemia de coronavírus (covid-19) suspenderão as aulas por tempo indeterminado.

O Centro Universitário FAG suspende as aulas a partir desta terça-feira (17), já o Colégio FAG suspende as aulas a partir de quarta-feira (18). Confira abaixo as notas oficiais:

NOTA OFICIAL

A Direção do Colégio FAG comunica que, em virtude da pandemia do Covid-19, suspenderá as aulas por tempo indeterminado, a partir de quarta-feira (18).

A medida é extremamente necessária para garantir a segurança de nossos alunos e seus familiares. O expediente administrativo será mantido em horário comercial, e fica à disposição para sanar eventuais dúvidas. No retorno das aulas será apresentado um calendário de reposição.

Enfatizamos, ainda, que é importante a colaboração de todos. Se possível mantenham as crianças em casa, e evitem saídas desnecessárias. Este é um momento de exercer nossa empatia.

Atenciosamente,

Angélica Strapasson

Assessora de Comunicação Centro FAG

NOTA OFICIAL

A Reitoria do Centro Universitário FAG comunica, que em virtude da pandemia do Covid-19, SUSPENDE a partir desta terça-feira (17) as atividades acadêmicas, por tempo indeterminado. A decisão é válida para os cursos de graduação e pós-graduação do Centro FAG, nos campus de Toledo e Cascavel. As aulas suspensas serão devidamente repostas. O Centro FAG irá manter o expediente administrativo e fica à disposição para eventuais dúvidas.

A medida é extremamente necessária para garantir a segurança de nossos alunos e seus familiares. Enfatizamos, ainda, que é importante a colaboração de todos. Este é um momento de exercer nossa empatia, então permaneçam em casa, evitando as aglomerações.