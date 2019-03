Centro FAG recebe grupo de estudantes do Canadá

O Centro Universitário FAG recebeu no último sábado (9) um grupo de estudantes do Institut Agroalimentaire Quebec, do Canadá. A turma está fazendo um intercâmbio na Escola Estadual Agrícola de Toledo e está sendo acompanhada pelos professores Karin Meyerhans, Benoît Daviau e Marc Dallaire.

Na FAG, eles foram recebidos pela coordenadora do curso de Agronomia, Ana Paula Mourão, e pelo professor Eloir Jose Assmann e conheceram as instalações do Hospital Veterinário e da Fazenda Escola.

A professora da Escola Agrícola de Toledo, Liane Brinker, também acompanhou a visita: “Essa parceria é sempre muito importante. Sou muito amiga do professor Eloir que, como sempre, está nos recebendo muito bem”, declara.

“O foco da viagem é realmente ver como se passa a agricultura na região aqui, que é uma região quente, em seguida comparar com a nossa realidade, que é uma região muito fria. Está sendo muito interessante, os alunos estão aprendendo muito. Eles estão encantados, pois tudo é novidade e são filhos de produtores e por isso podem conversar e trocar experiências, está sendo muito legal”, relata o professor do Instituto, Marc Dallaire.