Centro Diocesano de Umuarama servirá para internar pacientes da Covid-19

A Mitra Diocesana de Umuarama em uma parceria com a Prefeitura Municipal e disponibilizou parte da estrutura de um centro de formação para o atendimento a pacientes com sintomas e suspeitas de infecção pelo coronavírus. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (1º) durante uma transmissão ao vivo feita pelo prefeito Celso Pozzobom na página do Facebook da Prefeitura. Celso estava ladeado pela secretária de saúde do município, Cecília Cividini e do padre Ayres Michel Melchiotti, durante a manhã.

A assessoria de imprensa da Mitra Diocesana relatou que a estrutura que será disponibilizada à Secretaria Municipal de saúde de Umuarama comporta 56 quartos, todos com ar condicionado, cama e uma mesa para refeição. Cada quarto poderá manter em isolamento um paciente que não estiver em estado grave e passar por tratamento de combate à doença, não necessitando de equipamentos de terapia intensiva.

A decisão de disponibilizar o espaço para pacientes contaminados com o covid-19 veio da cúpula da Igreja Católica e através do bispo Dom Frei João Mamede Filho é que houve a concessão da estrutura.

Precaução

A prefeitura ainda não fez um levantamento a respeito dos pacientes que eventualmente deverão utilizar os quartos no centro Diocesano de Fformação mas, conforme a Assessoria de Comunicação do Poder Executivo, existe a possibilidade da disponibilização dos quartos aos pacientes que vierem a necessitar de internamento hospitalar emergencial e não encontrarem mais vaga em hospitais da cidade.

Preparação

Na tarde de ontem (1º) os quartos já estavam sendo preparados para começar a receber os pacientes. “A limpeza já está sendo feita e o ambiente está sendo organizado para que possa receber as pessoas que necessitarem do internamento de emergência”, explica a assessoria da diocese.

Com a estrutura física disponível, a prefeitura é que ficará com a responsabilidade de organizar e disponibilizar profissionais da área de saúde que farão o acompanhamento dos infectados que vierem a ocupar os espaços cedidos pela Igreja Católica, bem como o material de higiene e segurança.