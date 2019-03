Centro de Valorização à Vida realiza a 2ª seleção de novos voluntários

Foz do Iguaçu – Dezenas de corações se uniram no segundo encontro de seleção de novos voluntários para atendimento no CVV (Centro de Valorização à Vida), realizado no Hotel Foz do Iguaçu.

Aproximadamente 70 inscritos, de várias faixas etárias, sensibilizaram-se por um mesmo objetivo: oferecer apoio para quem necessita por meio dos canais de atendimento gratuito oferecido pela ONG.

O CVV é uma organização não governamental fundado em 1962, em São Paulo, por um grupo de jovens que opera atendendo pessoas com pensamentos suicida, desencadeados por diversos tipos de problemas ou fatores: pessoais, familiares, financeiros ou sociais.

“O CVV é um lugar onde você vai encontrar uma pessoa que vai te ouvir. Vai ouvir teu sentimento, tua dor, tua angústia… É uma pessoa que vai te mostrar que está ali para você, um encontro de pessoa para pessoa”, explica a vice-coordenadora do Centro, Daniele Mendes.

Esse é o segundo encontro de seleção de voluntários para o atendimento. O primeiro ocorreu no ano passado e formou os primeiros voluntários já atuantes, mesmo assim, ainda são necessários reforços: segundo a instituição, o CVV encerrou o ano de 2018 com 3 milhões de atendimentos. Só em Foz do Iguaçu a média é de 780 por mês.

Os novos candidatos realizaram uma dinâmica integrativa de participação. Os possíveis voluntários também assistiram a uma demonstração de atendimento, na qual o exemplo foi um caso comum: uma adolescente de 16 anos grávida que a princípio não sabe o que fazer, mas que após o atendimento se vê mais calma para tomar decisões. “A gente acredita que o outro tem as respostas para as situações e que ele é capaz de tomar as próprias decisões”, explica Daniele. “O melhor que podemos fazer é acolher essa pessoa, ouvir e não julgar”.

O CVV em Foz

O posto de atendimento do CVV em Foz do Iguaçu começou a funcionar em 5 de outubro de 2018. Hoje tem 25 voluntários que atendem das 19h às 23h.

Cristiane Pimenta, coordenadora do posto do Centro de Valorização à Vida em Foz do Iguaçu, revela que o chat é a plataforma de maior necessidade de voluntários hoje: “Os jovens se sentem mais à vontade no chat. É um lugar que está precário de voluntários. Temos filas de três horas de pessoas aguardando para o atendimento”, alerta.

CVV Web é uma plataforma de atendimento online totalmente gratuita na qual a pessoa que procura por ajuda ou que apenas quer conversar e desabafar pode encontrar voluntários disponíveis durante 24 horas durante todos dias da semana.

SERVIÇO

Atendimento Telefônico: 188

Atendimento das 19h às 23h

Complexo Bordin, Av. Jucelino Kubitscheck, 3287, Vila Paraguaia

Site: htttp://cvv.org.br

E-mail: fozdoiguacu@cvv.org.br