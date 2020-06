Centro administrativo de Guaíra é interditado e funcionários ficarão em isolamento

A Vigilância Sanitária de Guaíra interditou nesta quinta-feira o CAM (Centro Administrativo Municipal). Estão funcionando somente os serviços de coleta de lixo e o almoxarifado da saúde por serem serviços essenciais, que trabalham com restrições sanitárias.

A interdição ocorreu em virtude de uma servidora que deu entrada no dia 23 junho 2020 na UPA com sintomas sugestivos de infecção por covid-19, com histórico de contato direto com caso positivo para a doença. Após a consulta na UPA, a servidora já foi notificada junto com seus familiares para cumprirem a quarentena. A paciente que está com suspeita de covid-19 está no aguardando o resultado do exame.

Por medidas de prevenção, todos os servidores do CAM e seus familiares deverão cumprir quarentena a partir desta quinta-feira (25), até o dia 01 de julho 2020. Esta ação é necessária para conter uma possível transmissão comunitária da doença, caso o resultado seja positivo, já que a servidora trabalhou no local na segunda-feira (22) e até o momento não há o resultado do exame. No dia 01 de julho 2020 todos os servidores do CAM realizarão exames para covid-19 (teste-rápido) para reavaliação das medidas cautelares. Nesta semana serão realizados os serviços de desinfecção da área externa e interna do CAM.