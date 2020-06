Celebração do aniversário de 106 anos de Foz marca também a reabertura dos pontos turísticos da cidade

A solenidade em comemoração ao aniversário de 106 anos de Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira (10), foi marcada por um emocionante discurso de esperança e união proferido pelo prefeito Chico Brasileiro. A cerimônia aconteceu no mastro da bandeira, no cruzamento entre as Avenidas Brasil e Jorge Schimmelpfeng e foi prestigiada pelo vice prefeito Nilton Bobato, o Diretor Geral da Itaipu, General Joaquim Silva e Luna, secretários municipais, vereadores, autoridades eclesiásticas e das Forças de Segurança e Forças Armadas. O evento foi transmitido em tempo real pelas redes sociais da Prefeitura de Foz.

Veja como foi a solenidade:

“Hoje comemoramos o aniversário de uma forma diferente, mas com muita alma e coração, porque estamos comemorando com muita esperança uma Foz do Iguaçu que renasce a partir da união de homens e mulheres que constroem a grandeza de nossa cidade”, disse Chico Brasileiro ao homenagear os trabalhadores, empresários e todas as instituições da cidade, com destaque para a Itaipu Binacional.

Neste ano, o ato contou com o hasteamento da Bandeira de Foz do Iguaçu, especialmente confeccionada para esta data, apresentação do selo da cidade em comemoração aos 106 anos, e a exibição de vídeos institucionais com mensagens inspiradoras para o atual momento de pandemia vivenciado pela população. A solenidade também foi acompanhada pela execução musical da Banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Retomada

O aniversário do município também marca a reabertura dos atrativos turísticos, com a adoção de todos os cuidados sanitários exigidos, incluindo testagem dos visitantes sintomáticos. O Parque Nacional do Iguaçu, o Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras, o Kattamaram 2 do Rio Paraná, o Complexo Dreamland, a Churrascaria Rafain Show, além de hotéis – incluindo resorts – e uma grande ação de cinema a céu aberto do Visit Iguaçu estão programados para a reabertura, alguns serão no dia 10, outros no dia 11, como é o caso da Itaipu. A cidade já vive uma grande expectativa.

“Vamos receber as pessoas com todos os cuidados e preservando a saúde de nossa população. Nós estamos retomando nossos atrativos para que possamos seguir nosso rumo e o nosso caminho, que como diz o hino, é o Esplendor do Paraná”, ressaltou Brasileiro.

Para marcar esse retorno, uma LIVE acontece hoje, na Usina de Itaipu, com o cantor Gabriel Smaniotto, das 17h30 às 20h. A live solidária arrecadará fundos para os trabalhadores do turismo. O dinheiro, que será gerido pelo Instituto Polo Iguassu, será repassado para uma entidade representativa do setor.