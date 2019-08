Ceep de Cascavel participa de Fórum Científico em Londres

Até o próximo dia 7 de agosto, o Ceep Pedro Boaretto Neto, de Cascavel, representa o Paraná na 61ª edição do London International Youth Science Forum – Liysf 2019, que traz como tema principal “Science at the Interface”.

Foram selecionadas apenas 20 delegações de todo o Brasil para apresentarem seus projetos no evento que é o maior e mais prestigiado fórum científico juvenil internacional.

Os cascavelenses professor Gelson Leandro Kaul e a estudante Maria Eduarda Willemann estão apresentando para a comunidade científica mundial o Projeto Rapi (Robô Assistente para Idosos). Por meio de pesquisas desenvolvidas para as aulas dos cursos técnicos, estudantes perceberam que a tecnologia robótica poderia contribuir na melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Atualmente, o projeto já conta com interface de comunicação e reconhecimento de imagens. Também há pesquisas para o desenvolvimento e a implementação de inteligência artificial para tornar o robô mais eficiente e completo.

Veja o vídeo sobre esse projeto: