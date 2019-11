CCZ inicia testes contra o mosquito Aedes

Foz do Iguaçu – O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) iniciou ontem (25), na sede da instituição, a fase de testes com o aero system, uma nova metodologia para o combate do mosquito Aedes aegypti. O treinamento segue até esta terça-feira (26) e é dividido entre aula teórica e prática.

Hoje as equipes farão teste de aplicação com monitoramento a campo no Bairro Jardim das Flores.

A metodologia prevê a aplicação do inseticida no interior das residências, locais que servem de abrigo para o mosquito após a alimentação com sangue. Esse é o período mais apropriado para a eliminação do Aedes aegypti possivelmente contaminado.

Ao contrário do fumacê, que utiliza o veículo para aplicar o veneno na parte externa, a técnica é conduzida pelos agentes de endemias que farão a aplicação manual. Dessa forma, a alternativa prevê uma maior eficiência em relação à atual, já que muitos moradores ainda têm o hábito de fechar portas e janelas ao avistar o Fumacê, impedindo a ação do inseticida.

Dengue

Conforme o último boletim da dengue, divulgado semana passada (19), dos 1.234 de pessoas com a doença desde agosto, 119 são de Foz do Iguaçu, que tinha ainda 1.527 casos notificados.