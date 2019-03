CBF adotará as novas regras durante disputas do Brasileiro

Zurique – Oficializadas na última semana, as 12 novas regras do futebol, estabelecidas pela IFAB (sigla em inglês para Conselho da Federação Internacional de Futebol) entrarão em vigo a partir do próximo dia 1º de junho, período de férias no calendário europeu. No Brasil, entretanto, as disputas estarão a pleno vapor. Por isso, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) implementará as novidades em meio ao calendário nacional.

No dia 1º de junho, a Série A do Campeonato Brasileiro 2019 chegará à sua 7ª rodada. Ela, mais a 8ª (dia 9/6) e a 9ª (dia 12/6) rodadas serão realizadas ainda sob as regras antigas, pois a competição só será interrompida após o dia 12 para a realização da Copa América no País, de 14 de junho a 7 de julho.

Portanto, CBF adotará as alterações recém-oficializadas a partir do dia 8 de julho. A data foi estabelecida por ser uma segunda-feira, pois o Brasileirão voltará em 13 de julho, assim como a Série B. Já a Copa do Brasil terá partidas em 10 de julho.

Dentre as 12 novas regras, as principais dizem respeito a substituição (os jogadores que forem substituídos terão de sair de campo obrigatoriamente pela linha mais próxima), ao tiro de meta (os jogadores poderão tocar na bola e dar sequência a partida mesmo de dentro da área) e aos lances de mão na bola (toque de mão ou braço na bola será considerado faltoso mesmo quando sem intenção ou involuntário).

Mais regras

Outras regras versam sobre cartões para a comissão técnica; bola ao chão (não terá mais disputa); cobrador de pênalti (pode voltar e cobrar se precisar de atendimento médico); defensor de pênalti (goleiro pode manter apenas um pé na linha); barreira (jogadores do time do cobrador têm que ficar 1m longe da barreira); cara ou coroa (vale escolha de bola ou mando); vantagem nos cartões (árbitro pode dar vantagem no lance para depois aplicar cartões); recuo para goleiro (goleiro pode pegar com a mão se errar o chute pós-recuo); e comemoração (árbitros podem aplicar cartões mesmo em lances anulados).