CBA utilizará campeonato virtual para treinar comissários

Nem só os pilotos utilizam os simuladores para manter os reflexos em dia. Desde ontem os comissários e os diretores de prova da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) aderiram ao mundo virtual para aperfeiçoamento. Trata-se de uma parceria firmada entre a CBA e a Turismo Nacional, categoria que utiliza os carros de rua em suas etapas e que vai iniciar o campeonato virtual após uma seletiva disputada por mais de 320 pilotos.

“Vamos trabalhar com os comissários nesse período para um aperfeiçoamento nos treinamentos das corridas reais dentro do ambiente virtual, mas utilizando os conceitos e o entendimento dos Comissários da FIA sobre os diversos tipos de incidentes, aprimorando nossa cartilha de análise dos acidentes”, destacou Alfredo Tambucci, presidente da Comissão Nacional de Velocidade.

O campeonato da Turismo Nacional Virtual será composto com 18 datas, cada uma com quatro corridas, utilizando o simulador Automobilista 1. Por se tratar de ambiente virtual, os comissários terão a oportunidade de analisar as câmeras de qualquer um dos carros assim que um incidente aconteça e, juntamente com as penalizações impostas pelo próprio game, anunciarem penalizações aos competidores. “Para o nosso campeonato é sensacional poder contar com este aporte dos comissários do automobilismo real, especialmente, por sabermos que estamos colaborando para o aperfeiçoamento do nosso automobilismo. Boa parte dos acidentes que ocorrem no virtual, também acontecem no real. A parceria é boa para todos, especialmente neste momento que estamos ansiosos por voltar às pistas”, citou o CEO da Turismo Nacional, Angelo Correa.

As etapas da Turismo Nacional Virtual acontecem sempre às segundas-feiras para os pilotos classificados na seletiva nas classes Super, A e B. Os pilotos do automobilismo real farão suas corridas às quintas-feiras, sempre no horário das 20h.

Minas Gerais

A organização da Classic Cup MG e dos dois novos campeonatos que passam a integrar o calendário em Minas – Fórmula Open MG e Super-Turismo & Protótipos (bem como o Track Day Cup) – optou por adiar o início das competições. De 23 e 24 de maio, elas começarão na data originalmente prevista para a segunda etapa (21 de junho) no Circuito dos Cristais. Para manter o mesmo número de eventos previstos e mexer o mínimo possível no restante da temporada, uma nova data foi incluída: 12 de julho, também no traçado de Curvelo. O novo calendário é o seguinte: 21 de junho (Cristais), 12 de julho (Cristais), 9 de agosto (Cristais), 5 de setembro (Megaspace), 4 de outubro (Potenza) e 1º de novembro (Potenza).

Rotax

Fabricante internacional de motores de kart, a Rotax anunciou na última semana a realização do Rotax SIM RACING Challenge, primeiro campeonato virtual da marca. O torneio será disputado na plataforma iRacing e tem uma novidade especial: o campeão terá uma vaga garantida no Mundial de Rotax, que será disputado no Bahrein em novembro deste ano. As inscrições para o campeonato, que será disputado com carros de fórmula, estão abertas no site oficial da Rotax, onde o regulamento e todas as informações detalhadas também podem ser encontradas. O torneio acontecerá entre os dias 27 de abril e 3 de maio.