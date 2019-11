Cataratas Day recebe mais de 12 mil pessoas

O CataratasDay 2019 reuniu um total de 8.915 pessoas no Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, neste domingo (10). Moradores de Foz e região, ciclistas, turistas e internautas publicaram selfies, fotos e vídeos das Cataratas, gerando ampla repercussão nas redes sociais. O evento celebrou o aniversário de oito anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza.

Os moradores de Foz e municípios lindeiros ao parque também poderão visitar as Cataratas do Iguaçu nesta segunda, 11, com gratuidade no estacionamento e ingressos, mediante apresentação de documento pessoal com foto, comprovante de residência e 1 kg de alimento não perecível. É importante ressaltar que o transporte gratuito ofertado pela prefeitura de Foz não ocorrerá novamente.

“Apesar do temporal de sábado, da previsão de chuva que não se concretizou, e da realização das provas do Enem, tivemos um excelente resultado no Cataratasday. O evento prossegue nesta segunda (11) e todos estão convidados a participarem pelas redes sociais ou fazendo sua selfie em uma das 7 Maravilhas da Natureza”, afirmou o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

“Cataratas Day é uma oportunidade que temos de unir a população ao seu maior atrativo, que é as Cataratas do Iguaçu. Com isso levamos a mensagem do valor da preservação, trazendo as pessoas o sentimento da responsabilidade nos cuidados com a natureza, ao mesmo tempo que funciona como um poderoso instrumento de divulgação”, observou o presidente eleito do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez.

Números

De acordo com o balanço de visitação do Instituto Chico Mendes, 2.999 pessoas entraram no atrativo com ônibus gratuitos, cedidos pela Prefeitura Municipal, 2.915 visitaram o atrativo nos seus próprios veículos com acesso pelo Centro de Recepção de Visitantes do parque e 521 ciclistas participaram do pedal ao amanhecer. Ainda segundo o ICMBio, foi registrada a visitação de 6..435 turistas neste domingo.

Acesso à comunidade

A Prefeitura de Foz do Iguaçu disponibilizou neste domingo, 10, 60 ônibus para fazer o transporte de moradores até o Parque Nacional, saindo de seis pontos da cidade. Isso fez com que muitos iguaçuenses escolhessem as Cataratas do Iguaçu como principal opção de diversão em família neste domingo.

Passeio em família

O CataratasDay incentivou a moradora de Foz, Marina Rodrigues, trazer o filho mais novo, Iago, para conhecer as Cataratas do Iguaçu. ” É muito gratificante trazer meu filho mais novo, que tem dois meses, para ver essa Maravilha da Natureza. Nas outras edições do evento trouxe meus outros dois filhos Alisson e a Ana Clara”.

Pedal ao amanhecer

Á exemplo do ano anterior, ciclistas de Foz e região tiraram a bicicleta da garagem para um passeio até o primeiro mirante em frente ao Belmond Hotel das Cataratas. O passeio foi realizado no amanhecer do Parque Nacional e teve a organização da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI).

Entre os ciclistas, quem roubou a cena foi Salete Fraga, 80 anos. Ela participou pela primeira vez do Cataratasday. “Minha neta me convidou a para vir desta edição. Eu tinha esse desejo de participar do Cataratasday e ver esse espetáculo na natureza”, disse.

