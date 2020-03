Cataratas coloca à disposição equipe de enfermagem no Aeroporto de Foz do Iguaçu

Uma equipe de enfermagem que atua no Parque Nacional do Iguaçu se instalou no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira (20) e seguirá no local reforçando as ações do município contra o coronavírus (covid-19).

Quatro profissionais do Grupo Cataratas estão trabalhando no setor de desembarque, abordando todos os passageiros que chegam à cidade, com os equipamentos de medição da temperatura a laser, para medir a febre a distância. A ação ajuda na triagem e no controle da disseminação do vírus.