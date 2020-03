Casos suspeitos de Covid-19 em Foz são descartados; Brasil tem 19 confirmados

A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, descartou os dois casos suspeitos de Covid-19 (coronavírus) que eram monitorados em Foz do Iguaçu. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica do Município.

O primeiro caso suspeito foi registrado em uma paciente que procurou a UPA do Morumbi no último dia 29 de fevereiro. Uma jovem de 23 anos, vinda de Roma, na Itália.

O segundo suspeito de coronavírus foi registrado no dia 2 de março em um homem de 39 anos que retornou da França e entrou em contato diretamente com o Plantão Coronavírus.

Os dois casos foram descartados após a contraprova pela Fundação Oswaldo Cruz.

No Brasil, até a noite de sábado (7) estavam confirmados 19 casos e 768 eram investigados.