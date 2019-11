Casos de sífilis atingem maior número da década em Umuarama

Reportagem: Alex Miranda/ Tribuna Hoje News

Na última década, o município de Umuarama no Noroeste Paranaense teve um aumento assustador de 3.000% nos casos de sífilis. Os dados são da secretaria de saúde do município e acompanham os dados nacionais do ministério da saúde, que registraram um aumento de 4.000% nos casos da doença nos últimos oito anos.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Umuarama, em 2010 foram registrados oficialmente 4 casos da doença. No ano seguinte, apenas 2. Depois houve um aumento gradativo: 14, 42, 55, 68, 73 e o ápice de 117 aconteceu no ano de 2017. Em 2018 os registros apresentaram uma leve queda (93 casos), mas este ano voltaram a subir e já superaram o maior índice da década.

Em Umuarama, estão em tratamento 121 pessoas com sífilis, todos os casos são acompanhados pela Secretaria de Saúde do município.

O que é a sífilis?

A sífilis é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).