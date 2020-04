Casos de Covid-19 aumentam progressivamente em Cascavel

Quarta cidade paranaense com mais óbitos confirmados por Covid-19 e a segunda no Estado no coeficiente de mortalidade por habitantes, Cascavel confirmou neste sábado (25) que tem 73 pacientes diagnosticados com a doença causada pelo novo coronavírus, o mesmo número do boletim do dia anterior e três a mais em relação ao de quinta-feira (23).

Os casos confirmados na cidade, aliás, têm aumentado progressivamente, desde a flexibilização das medidas de contenção e isolamento social. O comércio foi praticamente todo reaberto na última quarta-feira (22). Antes, funcionava com restrições desde 7 de abril. Nesse período, os casos confirmados mais que dobraram em Cascavel, saltando de 36 para 73. Desde o dia 7 de abril, foram notificados 25 casos confirmados.

Região da cidade que concentra maior número de pessoas, e estabelecimentos comerciais, o Centro é também onde há mais registros de casos confirmados de Covid-19 em Cascavel: 23. Em seguida aparece o Country, com sete, e o Parque São Paulo, com cinco.

Vale lembrar que para os próximos dias não há previsão de mudanças nas regras em vigor para o funcionamento do comércio em Cascavel. Já em algumas linhas e horários do transporte coletivo urbano que apresentaram aumento de demanda nesta semana, com a flexibilização do decreto municipal que incluiu algumas categorias de trabalhadores, houve ajustes.

Números por habitantes

Três dos quatro óbitos registrados em Cascavel também ocorreram desde 7 de abril. Apenas Coritiba (14), Londrina (10) e Maringá (5) registraram mais mortes no Estado desde o início da pandemia mundial. Na relação número de infectados x habitantes, Cascavel é a cidade paranaense com maior coeficiente de incidência da doença por milhão de habitantes, com 222,2. Em seguida nessa escala está Coritiba, com 205,3. Já na relação mortes x habitantes, Cascavel é a segunda no Paraná, com 12,1, atrás apenas de Londrina, com 17,5.

Boletim da Covid-19 em Cascavel divulgado neste sábado (25):

