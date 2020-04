Casos de coronavírus de Umuarama estão curados

Os dois primeiros pacientes confirmados com coronavírus em Umuarama já estão curados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o Ministério da Saúde podem ser considerados curados os casos confirmados da Covid-19 que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas, e que estão assintomáticos, e também os casos em internação hospitalar diante da avaliação médica.

Os pacientes de Umuarama tiveram diagnóstico positivo na rede hospitalar e superaram o período de quarentena em boas condições de saúde, tendo recebido alta médica. Embora o número de notificações continue aumentando na cidade a evolução tem ritmo moderado, dentro da expectativa das autoridades de saúde. “Temos hoje 129 casos suspeitos notificados, dos quais dois foram confirmados – e já estão curados –, outros 67 foram descartados e 60 seguem em isolamento domiciliar com acompanhamento”, revelou a secretária municipal da Saúde, Cecília Cividini.

População nas ruas

O prefeito Celso Pozzobom, porém, reforça que isso não é motivo para relaxar com os cuidados preventivos, “ainda mais agora que a abertura do comércio aumentou a circulação de pessoas na região central”. Ele lamentou que muitos idosos, principalmente, e famílias com crianças estejam desrespeitando as recomendações do decreto que estabeleceu situação de emergência em Umuarama, para combater a disseminação do vírus.

Em pronunciamento na manhã de ontem (6), quando atualizou o boletim diário de acompanhamento dos casos, Pozzobom disse que a manutenção deste cenário depende da organização e da disciplina da população. “Estamos notando filas nos bancos em alguns comércios, falta de álcool gel para os clientes e famílias passeando pelas ruas, visitando lojas. A população precisa colaborar, mantendo-se em casa e saindo apenas quando for essencial. Ainda assim, não levem crianças e muito menos idosos”, recomendou.

Pozzobom reforçou as recomendações feitas aos lojistas para que o funcionamento seja mantido e disse que, caso esse comportamento da população seja mantido e o número de casos apresente evolução mais rápida, o comércio pode voltar a ser fechado novamente. Lembrou também do toque de recolher, iniciado nesta segunda (que proíbe a livre circulação das 21h às 5h), que deve ser respeitado todos os dias da semana.

“Precisamos seguir essas recomendações, deixar as pessoas dos grupos de risco em casa, usar máscaras – mesmo de fabricação caseira –, manter higienização das mãos e superfícies (com água e sabão ou álcool gel), evitar o contato pessoal (abraços, beijos e apertos de mão) e não compartilhar objetos pessoais. Esse compromisso não é com o prefeito, mas com a sua vida”, completou.