Cascavelense vai para o Pan de Garopaba

Depois de ficar afastado do esporte por quase três anos por motivos particulares, o cascavelense Adriano Antunes retorna aos tatames para desafios importantes. No fim de semana, ele busca o título no Pan-Americano de Garopaba (SC). A vaga para o Pan foi conquistada durante o Grand Slam de Dubai, disputado em Gramado (RS) em maio, quando também garantiu o vice-campeonato da Copa Prime de Campo Bom (RS). “Depois da parada voltei mais amadurecido e focado. Com mais fome de títulos. A expectativa é de que eu fique entre os três primeiros neste pan-americano”, disse.

Adriano viaja nesta terça-feira (23) para Porto Alegre, onde treina até sexta-feira (26), segue para Garopaba, para a pesagem oficial. As lutas eliminatórias serão no sábado (27) e as finais no domingo (28).

“Desde o início do ano meu foco têm sido as competições nacionais e internacionais. Quero ir bem nas competições que restam ainda este ano, pois o objetivo é participar em janeiro de 2020 do Campeonato Europeu de Jiu Jitsu, em Lisboa-Portugal”.