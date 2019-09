Cascavelense na pré-seleção para a Olimpíada Internacional de Astronomia

Aluno do Colégio Marista Cascavel, Marco Antonio Miotto Gasparim, do 9º ano do Ensino Fundamental, foi convidado para participar da seletiva brasileira para a OIIA (Olimpíada Internacional de Astronomia) 2020.

A data e os locais para as provas presenciais da Olimpíada, que vão acontecer ano que vem, ainda não foram definidos. O estudante vai fazer o simulado e as provas online a partir de setembro deste ano.

“Estamos muito orgulhosos”, afirma a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Cascavel, Cleiris Wichoski. “Marco sempre foi um bom aluno, com excelente desempenho, temos certeza de que irá nos representar muito bem”.

A OIAA acontece desde 2007 e faz parte das Olimpíadas Internacionais de Ciências. A 13ª edição da OIAA ocorreu na Hungria, em agosto. Para participar da competição é preciso ter passado nas etapas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.