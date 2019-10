Cascavelense é campeã sul-americana de ginástica no Peru

O sábado é de conquista para o esporte de Cascavel. A ginasta Stefhany Beatriz se sagrou campeã sul-americana de Ginástica Rítmica, em Lima, no Peru, onde está sendo disputado o Campeonato Sul-Americano Infanto-juvenil. Defendendo a Seleção Brasileira, Stefhany ficou com a primeira colocação geral na série dos três aparelhos (mãos livres), que contou com 20 participantes. Em Cascavel, Stefhany é atleta do Tuiuti.

A cascavelense volta a competir neste domingo (27), quando disputará a final individual por aparelhos e com boas chances de fazer a bandeirada brasileira triunfar no ponto mais alto do pódio.

Doações

Para chegar até o Sul-Americano no Peru, Stefhany encarou um pré-desafio: arrecadar dinheiro para custear as despesas dela e da técnica Margarete de Oliveira. Rifas e vaquinha online arrecadaram os R$ 10 mil que a atleta precisava. O movimento foi liderado pelos pais e amigos e contou com a participação de muitas pessoas anônimas.

Depois do primeiro desafio concluído, Stefhany atingiu o plano: a ginasta garantiu o título de campeã sul-americana de ginástica rítmica representando a Seleção Brasileira na competição que está sendo realizada em Lima.

A ginasta ficou com a primeira colocação geral, na soma da apresentação das séries dos três aparelhos.

Conquista

A vaga para o Sul-Americano foi conquistada no mês de junho, no Rio de Janeiro, quando Stefhany disputou o Campeonato Brasileiro.