Cascavel Thai Force

Evento que se configura como o maior do muay thai amador da região o Circuito Thai Force terá neste sábado (10), a partir das 19h, sua segunda edição em 2019, que marca a quinta temporada da competição. Serão 20 lutas masculinas e femininas no Ginásio Eduardo Lusivon, no Ciro Nardi, para definição dos confrontos finais do circuito, em novembro.

Os vencedores desta edição terão como adversários daqui três meses os lutadores que se sagraram vencedores no primeiro evento do ano, realizado em março no Ginásio São Cristóvão.

Assim como aquela edição, o evento desta sexta-feira será beneficente. Os ingressos custam R$ 10 mais um quilo de alimento não perecível. Os valores arrecadados serão destinados ao Provopar, ao Molivi, à Comunidade Renascer, ao Projeto Mais que Lutadores, ao Instituto Iadas e à Comunidade Nova Aliança.

O Remad (Recurso Municipal de Políticas sobre Drogas) receberá como doação o lucro da bilheteira e da lanchonete do evento. Na primeira edição de 2019, foram distribuídos 900 kg de alimento às entidades assistenciais.