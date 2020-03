Cascavel tem um caso confirmado e 217 suspeitos do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou por volta do meio dia desta segunda-feira (23) o boletim atualizado com os casos do novo coronavírus (covid-19) no município. Até agora foram contabilizados 217 casos suspeitos da doença e um confirmado.

Dos pacientes com suspeita, 212 estão em quarentena domiciliar e cinco já foram liberados da quarentena por não apresentarem mais risco de transmissão. Todos aguardam resultados dos exames.

A paciente identificada como sendo o primeiro caso é uma mulher de 42 anos e esteve recentemente em viagem aos Emirados Árabes Unidos, ela apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar.