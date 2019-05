Cascavel sedia Congresso Estadual

O Município de Cascavel sedia nesta quinta (23) e sexta-feira (24) o 35º Cosems (Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Paraná) – um dos mais importantes encontros anuais sobre saúde pública do Estado, que este ano tem como tema “Desafios Contemporâneos da Gestão do SUS”. O credenciamento começa às 8h de quinta-feira (23), com abertura oficial às 19h no anfiteatro da reitoria do Centro Universitário FAG.

O objetivo do Congresso é propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem-sucedidas no SUS, estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções visando à garantia do direito à saúde, dar visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão municipal segundo a realidade dos territórios e promover um espaço para a troca de experiências e reflexões sobre a gestão e organização de serviços de saúde.

O evento segue na sexta-feira (24) e será encerrado às 16h30, com premiação dos três melhores trabalhos apresentados na Mostra “Experiências Municipais”, que reúne 140 experiências exitosas em saúde de todo o Estado. Dessas, 14 são da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel.

Objetivos

A Mostra visa reconhecer, identificar e premiar experiências com resultados de impacto para a saúde da população, desenvolvidas no Paraná na área da saúde; promover o relato e a troca de experiências entre os profissionais e órgãos do serviço público na área da saúde e valorizar os trabalhadores do SUS e os líderes comunitários, comprometidos com desenvolvimento da melhoria do SUS no Paraná.

Congresso Nacional

Os municípios também já tiveram selecionadas experiências exitosas para o 35º Conasems, que será realizado de 2 a 5 de julho, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, com o tema “Diálogos no Cotidiano do SUS”. Na ocasião será realizada a 16ª Mostra Brasil – aqui tem SUS, com projetos bem-sucedidos de todos os estados brasileiros. Cascavel participa com três trabalhos selecionados.

A Mostra Brasil dá oportunidade para divulgação ao trabalho das secretarias municipais de Saúde de todos os estados do País, com objetivo de mostrar projetos que dão certo e que podem inspirar profissionais de saúde e gestores.

Os melhores projetos, por região, serão premiados com o valor de R$ 10 mil; os melhores, por Estado, serão registrados em vídeo na próxima temporada dos Webdocs Brasil, aqui tem SUS, e os outros premiados por tema e por sala serão contemplados com medalhas e certificados.