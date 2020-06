Cascavel registra mais 20 casos e três mortes por covid-19; total de casos é de 1.848

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na tarde desta segunda-feira (22), o boletim atualizado sobre a covid-19 no município. No boletim foram registrados mais 20 casos da doença e outras três mortes. O total de casos do novo coronavírus é de 1.848 e 33 mortes.

As três mortes que constam no boletim desta segunda-feira são mulheres, a mulher de 30 anos é a primeira profissional da saúde que morreu no município; a vítima de 61anos é Rosa Maria Zorek, mãe do Secretário de Planejamento, Edson Zorek, confira os três perfis:

Sexo Feminino, 30 anos, sem comorbidades associadas, puérpera há 15

dias, óbito em 20/06 em Hospital Privado em Cascavel;

dias, óbito em 20/06 em Hospital Privado em Cascavel; Sexo Feminino, 61 anos, comorbidade associada de Hipertensão Arterial

Sistêmica, óbito confirmado em 21/06 em Hospital Filantrópico em Assis

Chateaubriand;

Sistêmica, óbito confirmado em 21/06 em Hospital Filantrópico em Assis Chateaubriand; Sexo Feminino, 68 anos, comorbidade associada de Enfisema Pulmonar e

ex-tabagista, óbito em 20/06 em Hospital Filantrópico em Assis

Chateaubriand;

Clique aqui e leia o boletim informativo completo do dia 22-06-20