Cascavel registra 194 casos e três mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Saúde de Cascavel informou neste sábado que foram registrados mais 194 casos e três mortes por covid-19.

No total são 2.571 casos do novo coronavírus no município.

Confira o perfil dos três óbitos:

Paciente do sexo Masculino, 63 anos, comorbidade associada de doença cardiovascular, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, óbito

em 27/06 em Hospital Público em Cascavel;

Paciente do sexo feminino, 45 anos, comorbidade associada de obesidade tipo 2, óbito

em 27/06 em Hospital Público em Cascavel;

Paciente do sexo Masculino, 82 anos, comorbidade associada de doença neurológica, crônica óbito em 27/06 em Hospital Público em Cascavel;

Clique aqui e confira o Boletim Informativo do dia 27-06-20