Cascavel registra 178 casos e duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; número de casos chega a 1.617

O número de casos confirmados de covid-19 em Cascavel nas últimas 24 horas é alarmante, foram registrados 178 casos e duas mortes nas últimas 24 horas, levando o município a registrar 1.617 casos do novo coronavírus conforme o boletim divulgado nesta quinta-feira (18) pela Secretaria de Saúde do município. 516 pacientes estão com o vírus ativo no organismo.

Segundo o boletim, dos casos ativos, 18 pacientes estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 21 em enfermaria e 477 estão em isolamento domiciliar. Outros 1.074 pacientes estão recuperados e já foram registradas 27 mortes pela doença, duas nas últimas 24 horas.

As duas mortes são de pacientes que estavam internados na rede privada de saúde:

Paciente do sexo masculino de 40 anos, sem comorbidades associadas, óbito em 17/06 em Hospital Privado em Cascavel;

Paciente do sexo masculino, tinha 47 anos, comorbidade associada de Dislipidemia, óbito em

17/06 em Hospital Privado em Cascavel;

Dos 41 casos suspeitos que aguardam o resultado dos exames, nove estão internados em UTI e 32 em enfermaria.

Clique aqui e confira o boletim completo desta quinta-feira (18).

Centro de triagem começa a funcionar na próxima semana

A Secretaria de Saúde de Cascavel esclareceu que o Hospital de Campanha, instalado no Centro de Convenções e Eventos, será um centro de triagem e enfrentamento à covid-19, isto é, exclusivo para casos suspeitos de coronavírus. O atendimento será iniciado na próxima segunda-feira (22).

Em relação à UPA Brasília, a orientação é que até o dia 06 de julho quando a unidade for aberta à população, os cascavelenses devem buscar atendimentos na UPA Tancredo Neves para crianças menores de 14 anos com sintomas respiratórios ou não e na UPA Veneza para adultos que não tenham sintomas respiratórios. Vale ressaltar que nas UPAs os atendimentos são para urgência e emergência.

O Hospital de Retaguarda, por sua vez, está iniciando a operação de atendimentos exclusivos para pacientes acima de 14 anos com sintomas de covid-19. A unidade conta com 14 leitos de UTI e 28 de enfermaria.

Para demais demandas, os cidadãos podem acionar as UBSs e USFs. Para isso, basta entrar em contato diretamente no telefone da unidade mais perto da sua casa, visto que os profissionais darão os devidos encaminhamentos e agendarão uma consulta.