Cascavel receberá Paraná em Ação

Cascavel – O presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola (PSC), reuniu-se com o secretário estadual de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Ney Leprevost, e obteve do secretário a confirmação de que os serviços do Programa Paraná em Ação/Serviços ao Cidadão serão ofertados em Cascavel dias 4, 5 e 6 de dezembro.

A demanda já havia sido encaminhada por Alécio em janeiro deste ano: “Os mais de 40 serviços ofertados pelo programa estadual vão facilitar a vida dos cascavelenses, especialmente das famílias mais pobres”.

Através do programa, os cidadãos poderão se cadastrar para encontrar trabalho, emitir documentos ou pedir a isenção de tarifas de água e luz, por exemplo. A ação também é relevante, explica Alécio Espínola, para garantir mais acesso da população aos seus direitos e informações acerca de prevenção em saúde, inclusão digital e canais de comunicação com os órgãos estaduais.

O programa oferece serviços de documentação, orientação jurídica, consultas a ações da área de assistência social, exames e consultas de saúde, projetos de educação, serviços na área de segurança pública, inclusão digital e, ainda, atividades de cultura e lazer, tudo sem custo à comunidade.