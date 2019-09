Cascavel recebe pilotos de 4 estados na Motovelocidade

Com a participação de pilotos do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso e do Paraguai, foi disputada domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade.

O forte calor não foi entrave para que os pilotos mostrassem talento em provas disputadíssimas. Diego Faustino venceu a categoria 1000cc Pró, ao passo que os demais vencedores foram Luiz Henrique na categoria 1000cc Light; Rene Ferreira, na 1000cc Máster; Pedro Valente, na 600cc Pró; Paulo Bordim, na 600cc Light; Luciano Domingues, na 600cc Máster; Felipe Gonçalves, na 250cc a 500cc Livre; Leonardo Galvan, na 250cc; e Maycon Benassi na categoria 300cc Light.

A terceira e última etapa da temporada será disputada no dia 1º de dezembro, também no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Classificação do Paranaense de Velocidade após a 2ª etapa

Categoria 1000cc Pró

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Sharbel El Hajjar Curitiba 56

2º) Leandro Buzinaro Paraguai 40

3º) Eduardo Andreoli Toledo 34

4º) Diego Faustino Londrina 30

5º) Júlio Victor Cuiabá 30

6º) Thiago Winker Guarapuava 20

7º) Carlos Barcelos Porto Alegre 18

8º) Rafael Palmeri Curitiba 15

Categoria 1000cc Light

1º) Luís Henrique Londrina 62

2º) Renato Ivan Toledo 43

3º) Sérgio Reinaldo Cascavel 34

4º) Guilherme Machado Londrina 31

5º) Ariston de Paula Foz do Iguaçu 20

6º) Jonatan Carvalho Paraguai 18

7º) Maicon Lemuny Realeza 14

Categoria 1000cc Máster

1º) Rene Ferreira Florianópolis 62

2º) Ricardo Gonçalves Curitiba 50

3º) Carlos Gonçalves Campo Mourão 20

Categoria 600cc Pró

1º) Pedro Valente Paraguai 62

2º) Sandro Ribeiro Curitiba 45

3º) Joaquim Fernandes Cascavel 25

Categoria 600cc Light

1º) Paulo Bordin Guarapuava 31

2º) Rafael Rodolfo Curitiba 25

3º) Tiago Louback Cascavel 20

Categoria 600cc Máster

1º) Luciano Domingues Curitiba 31

2º) Marciano Branco Medianeira 25

3º) Enio Juarez Cuiabá 20

Categoria 250 a 500cc

1º) Felipe Gonçalves Londrina 62

2º) Léo Mascarello Palotina 36

3º) Lucas Minuto Londrina 34

4º) Douglas Paz Londrina 32

5º) Leopoldo Manela Londrina 30

6º) Michel Alexandre Foz do Iguaçu 26

7º) Fábio Roberto Jandaia do Sul 25

8º) Vinicius Toledo Londrina 24

9º) Júlio Victor Cuiabá 20

10º) Odair Delefrati Londrina 20

11º) Jonhatan Willian Londrina 10

12º) Jorge Lima Cascavel 8

Categoria 300cc Light

1º) Maycon Benassi Curitiba 62

2º) Fábio Luiz Realeza 45

3º) Gean Canavier Cascavel 25

Categoria 250cc

1º) Leonardo Galvan Cascavel 30

2º) Elvis Bettencourt Cascavel 20