Cascavel recebe feira Paraná Cidadão com serviços gratuitos

Moradores de Cascavel recebem a partir desta quarta-feira (04) a feira Paraná Cidadão com diversos serviços gratuitos. O evento acontece até sexta-feira (06), das 9h às 17h, no Centro da Juventude, localizado na Rua da Felicidade, nº601, bairro Interlagos.

No primeiro dia será ofertada gratuitamente a emissão de carteira de identidade e CPF exclusivamente para crianças e adolescentes. Na quinta e sexta-feira estarão disponíveis mais de 30 serviços para o público em geral, como confecção da carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF, habilitação de seguro-desemprego, cadastro para vagas de emprego e também para tarifa social de luz e água.

Serão oferecidas orientações jurídica, de garantia de direitos e defesa do consumidor, além de atendimentos nas área da saúde e educação. Haverá ainda apresentações culturais e muita diversão para as crianças.

Os interessados devem levar seus documentos pessoais e o comprovante de residência. O evento é promovido pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, em conjunto com a prefeitura de Cascavel e parceiros voluntários.

Serviço

Paraná Cidadão em Cascavel

Data: 04, 05 e 06 de dezembro

Horário: 9h às 17h

Local: Centro da Juventude – Rua da Felicidade, 601, bairro Interlagos – Cascavel